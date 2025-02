Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter, Jason Isaacs racconta i fan migliori e quelli peggiori della sua carriera

Leggi su Mistermovie.it

, noto per aver interpretato l’aristocratico e spietato Lucius Malfoy nella saga di, hato alcune delle sue esperienze più particolari con i fan.e il lato curiosofama: dalle richieste insolite ai veri stalkerIl ruolo di uno degli antagonisti più memorabiliserie lo ha reso riconoscibile a livello globale, portandolo a vivere interazioni a volte bizzarre e altre decisamente inquietanti.Un incontro inaspettato al parco a tema diIn un'intervista rilasciata a The Telegraph,ha condiviso un episodio avvenuto al The Wizarding World ofdi Universal Orlando. L’attore, impegnato a firmare autografi sotto il sole cocente, si è trovato di fronte a una richiesta decisamente fuori dal comune."Alla finegiornata, una donna mi ha chiesto di firmarle il seno.