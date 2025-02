Mistermovie.it - Mister Movie | Harry Potter e il Principe Mezzosangue, le curiosità e retroscena sul sesto film della saga

La maratona diè tornata su Italia 1, permettendo ai fan di rivivere le avventure del giovane mago ogni giovedì sera. Tra iriproposti c'è anchee il, ilcapitolouscito nei cinema italiani il 15 luglio 2009 sotto la regia di David Yates.e ilPer l'occasione, ecco una raccolta die dettagli dietro le quinte che forse non tutti conoscono.La scelta di Hero Fiennes-Tiffin e il legame con VoldemortNel ruolo del giovane Tom Riddle troviamo Hero Fiennes-Tiffin, nipote di Ralph Fiennes, interprete di Voldemort. Il regista David Yates ha spiegato che la selezione è stata fatta non tanto per il legame di parentela, ma per la forte somiglianza tra i due.L'emozione del cast durante l'addio ad AragogDurante la scena con il corpo senza vita di Aragog, il team del reparto design ha indossato fasce nere al braccio come segno di lutto per la creatura, dimostrando quanto fosse forte il legame emotivo con il personaggio.