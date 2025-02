Mistermovie.it - Mister Movie | Ecco la Scena Iniziale de La Ruota del Tempo 3 Stagione

Il 2025 inizia con un'entusiasmante novità per i fan di Ladel. Prime Video ha rilasciato in esclusiva i primi 11 minuti della terza, un'anteprima che promette già di alzare la posta in gioco nell'universo fantasy tratto dai celebri libri di Robert Jordan. Questo speciale sneak peek è disponibile alla fine del terzo episodio della terzadi Reacher, uscito oggi, e offre uno sguardo anticipato su ciò che attende gli appassionati della serie.Prime Video svela in anteprima ladella terzade LadelNei primi minuti della terza, la tensione è palpabile. Il conflitto tra il bene e il male raggiunge nuovi vertici, con le Aes Sedai dell'Ajah Nera che si rivelano finalmente al mondo. La loro alleanza segreta con il Tenebroso dà vita a una battaglia sanguinosa e decisiva, che potrebbe segnare una svolta irreversibile per il destino dell'intero mondo.