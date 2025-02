Mistermovie.it - Mister Movie | Data di uscita del film di Demon Slayer Infinity Castle svelata a breve

Leggi su Mistermovie.it

Il 2025 si prospetta un anno memorabile per i fan di: Kimetsu no Yaiba. L’attesissima trilogia cinematografica dedicata all’Arc sta finalmente per rivelare ladidel primo capitolo.Arc – Annunciata ladell’Evento di PresentazioneDopo mesi di speculazioni, un evento speciale svelerà ufficialmente questo dettaglio, arricchendolo con attività e momenti esclusivi per gli appassionati della saga.Un Evento Dedicato ai Fan diL’eventoArc Squad Gathering è fissato per il 1° marzo 2025 alle 19:00 (JST) e rappresenterà un appuntamento imperdibile per tutti gli ammiratori della serie. L’evento si terrà in streaming sul canale YouTube ufficiale di Aniplex, permettendo a un vasto pubblico di seguirlo in tempo reale.