Mister Movie | Belén Rodríguez torna sul Nove con Only Fun – Comico Show la nuova edizione

Il divertimento è pronto are sul. Martedì 20 febbraio, in prima serata, prende il via ladi "Fun –", il programma che celebra la comicità italiana.Fun –: al via lastagione cone i PanPersQuest'anno, a condurre lo, un trio inedito e esplosivo:, affiancata dai PanPers, Andrea Pisani e Luca Peracino. La loro energia e la loro verve comica promettono di regalare al pubblico serate di puro divertimento.Alessandro Siani ospite d'onoreLa prima puntata sarà impreziosita dalla presenza di un ospite d'eccezione: Alessandro Siani. Ile attore napoletano, amatissimo dal pubblico, porterà sul palco la sua irresistibile comicità, aprendo nel migliore dei modi questastagione.