Dayitalianews.com - Minorenne alla guida semina il panico lungo Grande Raccordo Anulare, poi sperona l’auto della Polizia Locale

Attimi di tensione nel pomeriggio di martedì 18 febbraioil, dove un diciassettennedi una Fiat Panda ha dato vita a un rocambolesco inseguimento, mettendo in pericolo automobilisti e forze dell’ordine. Il giovane, in compagnia di altri due coetanei, ha tentato di sfuggire a un controllodel gruppo VI Torri.La fuga e l’intervento delle pattuglieTutto è iniziato nei pressi di via di Tor Bella Monaca, quando gli agenti hanno notato la vettura sospetta e hanno cercato di fermarla. Il conducente, invece di arrestare la marcia, ha accelerato, iniziando una fuga spericolata che si è estesa fino al. Durante la corsa, ilha percorso la corsia di emergenza, effettuato sorpassi pericolosi e tentato manovre evasive.