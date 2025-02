Lanazione.it - Miniconf corre per il Meyer. La gara di beneficenza con Basagni protagonista

Leggi su Lanazione.it

Di corsa a coppie per aiutare i bambini dela sorridere e a superare con più serenità anche i momenti difficili. Ottanta collaboratori e collaboratrici dellahanno indossato tuta e scarpette ed hanno partecipato all’iniziativa Run for love, la corsa che celebra l’amore e la solidarietà promossa dalla Fondazione Ospedale Pediatrico. L’azienda casentinese ha partecipato con 40 coppie alla corsa di 9 chilometri, da perrsi in due, con partenza dalla sedea Ortignano e perndo parte della pista ciclo pedonale dell’Arno. Tra i runner anche il fondatore e presidente diGiovanni, che ha corso con una delle ragazze più giovani presenti in azienda. Anche tutte le altre coppie sono state formate tra colleghi e colleghe appartenenti a generazioni differenti: lo scambio intergenerazionale è infatti un aspetto chesta promuovendo con più attività.