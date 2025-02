Abruzzo24ore.tv - Minaccia di gettare il padre dal balcone: 50enne condannato a oltre 3 anni

Teramo - Un uomo di 50, già precedentementeper maltrattamenti, torna a vivere con il80enne a Teramo; riprendono le violenze e le minacce, culminate in una nuova condanna a tree quattro mesi di reclusione. A Teramo, un uomo di 50è statoa tree quattro mesi di reclusione per aver nuovamente maltrattato il80enne. In passato, l'imputato era già stato allontanato dalla casa familiare ea dueper episodi simili. Nonostante ciò, il genitore aveva acconsentito al suo ritorno, sperando in un cambiamento che purtroppo non si è verificato. Secondo l'accusa, tra settembre 2023 e luglio 2024, l'uomo, spesso in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti, ha sottoposto l'anzianoa continue violenze fisiche e psicologiche.