Milleproroghe | rottamazione polizze multe no-vax Ecco cosa prevede

Con 165 voti favorevoli, 105 contrari e 3 astenuti, l’aula della Camera ha approvato il dl. Il testo, già approvato dal Senato, diventa quindi legge. Arriva così la riammissione per i decaduti dellaquater, lo slittamento di due anni dell’ingresso dei tifosi nelle società di calcio. Sullo slittamento della sugar tax il governo si è impegnato con un altro provvedimento, e l’obbligo di assicurare le aziende contro i danni da calamità scatterà da aprile. Nessun modifica è stata apportata nel passaggio alla Camera, mentre al Senato è stata trovata anche una soluzione per salvare la stagione estiva dei bagnini non ancora maggiorenni; con un emendamento della Lega arrivano 130mila euro per il Giubileo a Pietralcina, il paese di Padre Pio; rinviato anche l’obbligo per le aziende che riducono la quantità di prodotto di segnalarlo sulle confezioni.