Milano schianto terribile in A1 | scontro tra un’auto e un camion due feriti gravi

Un violentissimo impatto che ha coinvolto un SUV e unha provocato cinque, di cui due incondizioni, lungo la strada provinciale Binasca, vicino al casello autostradale A1-Lodi, a Melegnano, nel pomeriggio di giovedì 20 febbraio.Leggi anche: Delmastro condannato a otto mesi per rivelazione di segreto d’ufficio sul caso CospitoL’incidente è avvenuto intorno alle 15, come confermato dall’Agenzia Regionale per l’Emergenza e l’Urgenza (Areu). La polizia locale di Melegnano è intervenuta per ricostruire la dinamica, ma una prima ipotesi suggerisce che ilstesse viaggiando in direzione di Carpiano, mentre il SUV, una Toyota Rav4 con a bordo una donna di 55 anni e altre tre persone, stava cercando di entrare sulla Binasca dalla corsia di immissione. La causa potrebbe essere stata una mancata precedenza.