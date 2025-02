Milano branco accoltella ragazzo di 16 anni | è grave

Leggi su Ildenaro.it

(Adnkronos) – Undi 16è statoto in via Pasolini a, a pochi passi da un centro commerciale, poco prima delle ore 21. Il giovane sarebbe stato aggredito da un gruppo di persone – cinque uomini di origine nordafricana, dalle prime informazioni – che lo ha colpito alla testa, alla schiena e anche a una mano per sottrargli il cellulare e il monopattino. Il minore è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sull’aggressione indaga la polizia. L'articolodi 16: èproviene da Ildenaro.it.