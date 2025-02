Ilgiorno.it - Milano, 19enne accoltellato per rapina: colpito alla testa e alla schiena dal branco fuori dal centro commerciale

, 20 febbraio 2025 – L’aggressione qualche minuto prima delle 21 di oggi, a due passi dagli ingressi delMerlata Bloom. In cinque contro uno perre lo smartphone e il monopattino a un ragazzo di 19 anni. I fendenti che colpiscono la giovanissima vittimae a una mano. L’ambulanza in via Pasolini e la corsa al Niguarda, dove ilviene ricoverato in codice rosso per gli squarci in più parti del corpo. L’intervento immediato della polizia e le indagini per risalire alin azione. Il raid a Cascina Merlata Il raid è andato in scena nel quartiere residenziale di Cascina Merlata, al confine trae Rho. Stando alle primissime informazioni, ancora in cerca di una conferma ufficiale, il, nato in Italia da genitori immigrati, è stato accerchiato da un gruppo di giovani, descritti come verosimilmente di origine nordafricana.