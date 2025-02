Sport.quotidiano.net - Milan, un day after da resa dei conti. Theo mea culpa, Ibra con Conceição

OAccuse, polemiche e regolamenti di. Ma pure un carico di scuse e frustrazione. Il Diavolo autolesionista è fuori dalla Champions, e il nerissimo “day“ si trascina un po’ di tutto in un concentrato di delusione e rabbia. Non tacciono i social dove i tifosi sono inferociti e chiedono alla dirigenza e a tanti calciatori di farsi da parte. Si riprende invece già al mattino aello, silenziosa seduta di scarico. Musi lunghi e teste basse, Sergiolascia il quartier generale rossonero già alle 13.40 con tanti pensieri che gli frullano in mente. Ma risuona ancora la chiosa (amletica) della conferenza stampa post partita: "C’è un ambiente esterno che non mi piace, così non è facile risollevarsi. Però conosco un solo modo: vincere". A cosa si riferisse con esattezza l’allenatore non è chiaro, per quanto abbia voluto sottolineare che non si tratti dei tifosi.