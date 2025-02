Lapresse.it - Milan, tensione Pulisic-Conceicao: l’americano potrebbe andar via

Aria pesante in casadopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Fejenoord nei play-off, con la vittoria degli olandesi nel ritorno a San Siro. Secondo quanto scrive Repubblica,per restare sulla panchina del Diavolo è obbligato a centrare il quarto posto in campionato. Ma nello spogliatoio ci sarebbe chi non gradisce i suoi metodi da sergente di ferro. In particolare Christianche avrebbe avuto un acceso diverbio con il tecnico portoghese a Zagabria, dopo il match perso con la Dinamo e costato il mancato accesso diretto agli ottavi alla squadra. Da quel momento in poi tra il centrocampista statunitense e l’allenatore sarebbe sceso il gelo e il messaggio recapitato alla società da ‘Capitan America’ sarebbe perentorio: se nella prossima stagioneverrà confermato il giocatore chiederà di essere ceduto.