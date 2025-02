Liberoquotidiano.it - Milan, soffiata-bomba: "Quale testa salta a giugno, già deciso", un'altra rivoluzione

Lal'ha lanciata Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia, direttamente dallo studio della trasmissione Qui Studio a voi Stadio e riguarda il: "Vi devo dare questa notizia, mi arriva da persona estremamente affidabile, non stiamo parlando di un sentito dire, ma di un qualcosa che pare essere già. Mi dicono che Cardinale abbia giàche averranno cambiati i vertici del club, non so se verranno cambiati i ruoli di chi c'è già. A fine stagione ci dovrebbe essere un ridisegno della compagine societaria nell'ambito sportivo, come successo dopo Paolo Maldini. Non si limiteranno a prendere un direttore sportivo, ma ci dovrebbe essere una totale ristrutturazione". Ravezzani parla di mannaia, c'è da capire se invece Cardinale opterà per una soluzione più morbida, cioè aggiungere un elemento all'asset societario.