 Milan Pulisic | rottura definitiva con Conceiçao

conAcque agitate in casa Milan. L’eliminazione dalla Champions League lascia diversi strascichi nella squadra rossonera. Il quotidiano La Repubblica in edicola oggi scrive: “La tensione nello spogliatoio è altissima. Non tutti i giocatori apprezzano i modi da duro dell’allenatore, con alcuni i rapporti sono ai minimi termini. Il caso più pesante è quello di: nella notte di Zagabria i due hanno discusso faccia a faccia, e da quel momento qualcosa si è rotto. Al punto che Capitan America ha chiesto la cessione: il prossimo anno o io o lui, il messaggio recapitato al Milan. Un altro elemento in difficoltà è Fofana: non ha legato con il tecnico, che non sembra essere un suo grande estimatore. Per questo martedì è partito dalla panchina”.