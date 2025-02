Liberoquotidiano.it - Milan, l'ora del diktat: "O io o Conceicao", chi minaccia l'addio (clamoroso)

E pensare che era tutto in discesa per accedere direttamente agli ottavi. Che bastasse una vittoria contro la Dinamo Zagabria, al terzo cambio di allenatore (l'arrivo di Fabio Cannavaro come ultimo), ma nonostante tutto è arrivata una sconfitta che ha complicato la situazione. Ilsi è ritrovato ai playoff, contro un Feyenoord che ha chiuso l'ultima giornata con un ko per 6-1 contro il Lille. Non sono bastati gli acquisti di Gimenez e Joao Felix per svoltare una stagione deludentissima, culminata martedì con la follia di Theo Hernandez e il passaggio del turno degli olandesi. Ilsi lecca le ferite e, nonostante la stima ribadita da Ibrahimovic ai microfoni di Striscia la Notizia, Sergio Conceiçao non è in dubbio per la prossima stagione. Un problema sarebbe però questa decisione, dato che alcuni top player dello spogliatoio avrebbero manifestato il proprio dissenso contro l'allenatore portoghese.