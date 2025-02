Dailymilan.it - Milan, l’effetto del sigaro cubano di Conceiçao è finito: ora restano solo le ceneri…

delfumato da Sergiosembra essereed ora in Casale ceneri.“Adesso che si fa.ci vuole un’idea”, parafrasando un vecchio Carosello, il“che si è ammazzato da” con un harakiri perfetto facendosi eliminare dalla Champions League da un Feyenoord non certo irresistibile, deve ora trovare una adeguata motivazione per finire una stagione mai decollata veramente.Non basta la giustificazione di Sergioche recita, bontà sua, ”intanto abbiamo vinto un trofeo e siamo in semifinale di Coppa Italia”. Lasciato per strada il calcio che conta, è proprio arrivato il momento di fare un bagno di umiltà e ammettere che fin dall’inizio ci si è mossi in maniera sbagliata, non per niente il mercato estivo è stato sonoramente sconfessato, rifacendone uno tout court a gennaio, a cominciare dall’allenatore, fino ai nuovi innesti per ogni reparto.