Milan caccia al nuovo direttore sportivo | contatti con Fabio Paratici

In casaè iniziata laalda affiancare a Zlatan Ibrahimovic,conex Juventus.In casac’è davvero parecchia confusione e dopo l’eliminazione dalla Champions League ai danni del Feyenoord potrebbe portare a una vera rivoluzione nei prossimi mesi sia per quanto riguarda la rosa sia per la dirigenza. Il mercato invernale è stato gestito interamente da Zlatan Ibrahimovic, Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada eppure ilnon ha operato nel migliore dei modi.Benissimo l’investimento fatto per Santiago Gimenez, ma serviva un centrocampista di corsa e geometrie, uno alla Tonali, soprattutto dopo la partenza di Ismael Bennacer e alla fine si è preso solo Warren Bondo, preferendo spendere budget per accontentare Conceiçao (e il suo agente Mendes) prendendo Joao Felix dal Chelsea.