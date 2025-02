Ilrestodelcarlino.it - Miglior barista. In lizza il Caffè Italia

C’è anche Cervia nella terza edizione del concorso de Il Resto del Carlino ‘il’, un modo per celebrare chi lavora e s’impegna ogni giorno della sua vita per servire ile possibile. A mettersi in gioco è la giovane cervese Federica Raggi, ora titolare dello storico. Un espresso ristretto, un cappuccino o un latte macchiato che sia, richiedono perizia e qualità del lavoro, ma il rapporto con i clienti richiede anche grande empatia e qualità comunicative non comuni. Il passaggio, anche quotidiano, dal bar resta un punto fermo di tanti. E, solitamente, si resta fedeli alle abitudini. "I miei genitori presero questo bar in gestione nel 1979, e dal 2013 sono subentrata ereditando l’attività di famiglia – spiega Federica Raggi –. Sono cresciuta qui al bar.