.com - Microsoft: svolta nel computer quantistico con particelle di Majorana

Leggi su .com

è in prima linea nella ricerca e sviluppo deiquantistici, la probabile prossima frontiera tecnologica attesa, e superare concorrenti come Google e IBM.quantistici collegati tramite teletrasporto, corsa al: cosa sono i qubit topologici e perché sono importantiI ricercatori dihanno recentemente annunciato unaepocale nell’informatica quantistica: la creazione dei primi qubit topologici, dispositivi che sfruttano uno stato esotico della materia per memorizzare informazioni. Questo traguardo, pubblicato su Nature e accompagnato da una roadmap ambiziosa, potrebbe posizionaredavanti a colossi come IBM e Google nella corsa al primopratico.Cosa sono i qubit e perché sono così complicati?Iquantistici, teorizzati dagli anni ’80, utilizzano qubit (bit quantistici) invece dei classici bit.