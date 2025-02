Ilgiorno.it - Mezzo secolo di divani. L’appello di Bodema: "Aiutate i mobilieri"

Ben 56 anni di storia aziendale e 44 di partecipazione al Salone del Mobile di Milano. Ha una lunga storia la, azienda di arredamento Made in Italy, radicata a Camnago, che produce artigianalmenteletto, poltrone e letti di qualità. Una realtà di piccole dimensioni per attitudine e per scelta, che fin dagli esordi con Giulio De Mango (prima con il socio Giorgio Bonacina e poi come azienda di famiglia) ha saputo interpretare il design italiano nella sua accezione più profonda: progettare mobili unici, complementi che funzionano nel tempo e risuonano nel quotidiano di chi li vive. Custodita da abili maestri tappezzieri,ricorre alla tradizione manifatturiera brianzola per confezionare imbottiti e trasformabili dallo spiccato taglio sartoriale. Si esprime anche attraverso arredi e serie limitate per grandi navi da crociera, art hotel, luxury resort e SPA.