Mezza maratona del Casentino | si parte da Soci

Arezzo, 20 febbraio 2025 –del: sidaSiil 25 febbraio alle 8,30 dalla Piazza dell’orologio a, (via Berlinguer) la primadel. Gli organizzatori sono ASDRunning e UP Policiano con la collaborazione fattiva di: Comune di Bibbiena, l’Asazione DIAPASON, Proloco, Croce Rossa Bibbiena, Asazione Carabinieri in pensione, Misericordia, Cinema Italia, ASD Partina. Alla Ecodi 21 chilometri, si affiancheranno la competitiva di 10 chilometri, 2° prova Gran Prix, 4° prova campionato provinciale UISP, gara settore Giovanile, camminata non competitiva di 5 chilometri. Le premiazioni si svolgeranno presso il Cinema Italia e riguarderanno tutte le categorie in gara. L’Assessora allo Sport Francesca Nassini commenta: “Una festa dello sport e dell’amicizia, della passione e dell’impegno.