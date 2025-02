Liberoquotidiano.it - Meteo, Mario Giuliacci: "Gelo polare, crollo termico". Cosa non dovete fare

Le temperature sono destinare a risalire per tornare su valori nella - o leggermente al di sopra - della media in tutta l'Italia. Ma ciò non significa che l'inverno sia già finito. Anzi. Gli italiani dovranno aspettarsi un fine febbraio molto freddo, con ildelle temperature in tutta la Penisola. Come riporta il colonnellonel suo sito.it, un'altra fase fredda é attesa negli ultimi giorni del mese. Ma quanto farà freddo durante questa nuova fase di tempo invernale? Si può parla di vero e proprioo, semplicemente, di temperature tipiche di fine inverno? Lo scenario per la fine del mese, sebbene delineato in modo piuttosto chiaro, potrebbe ancora riservare delle sorprese e i dettagli dell'ondata di freddo rimangono tutt'ora piuttosto sfumati: insomma, difficile dare ora risposte certe.