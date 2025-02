Ilgiorno.it - Meteo, la Lombardia dice addio al freddo intenso. Pausa di bel tempo prima di nuove piogge

Milano, 20 febbraio 2025 – Ondata di gelo,. Dopo alcuni giorni di temperature rigide (che non sarebbero eccezionali per febbraio se non ci fosse di mezzo il riscaldamento globale), sullanel corso di questo fine settimana vivremo temperature più miti e, finalmente, vedremo anche il sole. Unadi belche durerà poco, dal momento che all’inizio della prossima settimana sarà previsto un peggioramento. Tornando a questi giorni, un campo di alta pressione garantiràin prevalenza soleggiato tra oggi e domani, con temperature che in pianura si porteranno intorno ai 10 °C. Tra sabato 22 e domenica 23 una debole perturbazione atlantica scivolerà dalla Francia verso il Mediterraneo Occidentale, interessando marginalmente anche la nostra regione, la quale vedrà maggiore nuvolosità ovunque e qualche debole pioggia tra l'Appennino e la bassa pianura.