Panorama.it - Meta annuncia il cavo sottomarino più lungo al mondo

Leggi su Panorama.it

Invisibili. Nascosti. Eppure, sempre più vitali per le società umane. I cavi sottomarini sono diventati il mezzo principale dove viaggiano le informazioni del globo. Vi transita oltre il 95% del traffico Internet mondiale. Ma non solo; grazie a queste infrastrutture è possibile compiere azioni che riguardano la quotidianità di ognuno di noi. Dall’utilizzo della connessione a banda larga fino alle transazioni finanziarie. Tutto è più rapido. I cavi non li vediamo, è vero, ma non si possono chiudere gli occhi di fronte alle criticità che comportano. Sono la linfa vitale dell’era moderna. E così ne siamo dipendenti. Come riporta il Center for Strategic & International Studies, think tank statunitense, “i governi fanno affidamento su queste infrastrutture per le loro comunicazioni, soprattutto quelle di tipo militare”.