Genovatoday.it - Mercedes sparita in Belgio e ritrovata a Genova

Leggi su Genovatoday.it

Rubata in. Stiamo parlando di unaClasse A che è stata trovata e recuperata dalla polizia di frontiera genovese, in collaborazione con l'Interpol, durante i controlli svolti in porto, finalizzati al contrasto del traffico internazionale di auto rubate nei vari.