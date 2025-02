Ilfattoquotidiano.it - Mercedes, il 2024 si chiude con vendite e profitti in calo ma a preoccupare sono le previsioni per il 2025

Ricavi e utile indi uncon un’ ulteriore erosione dei. È il bilancioche il gruppoha consegnato oggi ai mercati. Gli incassiscesi da 152 a 145,6 miliardi, principalmente per effetto deldellein Cina. L’utile prima del pagamento di imposte ed interessi è sceso del 31% a 13,6 miliardi di euro, penalizzato soprattutto dalla performance del settore auto (meglio i veicoli commerciali).L’aspetto più preoccupante del bilancioperò le stime per il, quando si prevede un significativodeie dei flussi di cassa, a fronte di una moderata flessione dei ricavi. Dopo la diffusione dei dati, il titoloperde l’1,7% alla borsa di Francoforte. Alla prossima assemblea generale annuale del 7 maggio, verrà proposto un dividendo di 4,3 euro per azione (nel 2023 era stato di 5,30 euro).