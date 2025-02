Juventusnews24.com - Mercato Juventus, un altro big poteva dire addio! Svelata la posizione del club bianconero. Retroscena

di RedazioneNews24, unbigsu Weah, ora sempre più importante per Thiago MottaIl Corriere dello Sport ha svelato un importanteriguardante Timothy Weah, uno dei pochi a salvarsi in casa Juve sul campo del PSV. L'americano sta diventando sempre più importante per Thiago Motta.Alla Continassa nessuno si sarebbe aspettato questa sua esplosione e negli scorsi mesi, se fosse arrivata un'offerta soddisfacente, l'esterno avrebbe potuto salutare senza troppe difficoltà la. L'offerta però non è arrivata e l'ex Lille è ora sempre più centrale per i bianconeri.