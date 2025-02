Lanazione.it - Mengo 2025, arrivano Manuel Agnelli e Afterhours. Conferma per il palco al Prato

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 20 febbraio– In tutto sei serate, quattro ad ingresso gratuito dall’8 al 13 luglio. In arrivo non solo Lucio Corsi, ma anche glidi. Snocciola date e i primi nomi l’edizione numero 21 delMusic fest che intantoper illa location del. “Saremo al Parco ildi Arezzo, con sei serate complessive, quattro con ingresso completamente gratuito, un evento speciale, e la serata di sabato 12 luglio con ingresso a pagamento che vedrà sulglidi, dj Ralf e i Fask – annuncia Pacozzi patron del festival - Dopo la grande festa per la 20ª edizione ripartiamo alla grande con tante nuove idee, un evento speciale l’8 luglio e un altro evento incredibile che chiuderà il festival domenica 13 luglio”. Inizia a calare gli assi Pacozzi alla regia dell’edizionedel festival estivo.