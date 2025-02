Meloni | 13mld a ospedalirisorse record

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

11.53 In un messaggio per la Giornata nazionale delle professioni sanitarie e sociosanitarie, "colonne portanti da proteggere", la premiersottolinea: destinati alla Sanità "stanziamenti, abbiamo portato il Fondo nazionale a 136,5 miliardi di euro e a una spesa pro-capite di 2.317 euro". Inoltre, prosegue, "con gli Accordi di coesione stipulati con le Regioni abbiamo messo a disposizione un miliardo e 300mln per investimenti negli ospedali". E con la revisione del Pnrr liberati altri 750mln,sempre per la Sanità.