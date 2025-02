Secoloditalia.it - Meloni sente Trudeau: “Al lavoro con Europa, Nato e Kiev per fermare il conflitto e raggiungere una pace duratura”

I paletti italiani sul dossier ucraino sono quelli di sempre. Al termine di una giornata internazionale al cardiopalma all’indomani della brusca tirata d’orecchie di Donald Trump a Zelensky, in parte rientrata dopo il colloquio ‘produttivo” atra il premier ucraino e l’inviato speciale della Casa Bianca, Keith Kellogg, la premier Giorgiaha avuto un colloquio telefonico con il ministro canadese, Justin, presidente di turno del G7. Si è trattato di uno scambio si vedute sui principali temi dell’attualità internazionale e sugli ultimi sviluppi del dossier ucraino.Colloquio telefonicosull’UcrainaIl presidente del Consiglio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – ha ribadito che la priorità per l’Italia è la stessa del resto d’, dell’Alleanza Atlantica e di: fare tutto il possibile perilla”.