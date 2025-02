Puntomagazine.it - Meloni incontra Herzog: focus su Gaza, Libano e cooperazione bilaterale

Italia in prima linea per la pace e la stabilizzazione in Medio Oriente, rafforzata lacon Israele nei settori energetico, scientifico e tecnologico.Il Presidente del Consiglio, Giorgia, ha ricevuto oggi a Palazzo Chigi il Presidente dello Stato di Israele, Isaac, nell’ambito dei recenti incontri avuti con i principali Leader del Medio Oriente e del Golfo.Il quarto incontro tra i due Leader dall’assunzione del suo incarico ha permesso al Presidentedi ribadire l’importanza della tenuta dell’accordo sul cessate il fuoco ache ha consentito il rilascio di parte degli ostaggi e di incrementare sensibilmente l’assistenza umanitaria nella Striscia, dove l’Italia è in prima linea anche attraverso l’iniziativa “Food for”. Nel corso dei colloqui il Presidente del Consiglio ha ribadito l’impegno italiano per la stabilizzazione e la ricostruzione die la necessità di un orizzonte politico verso una pace giusta e duratura nella regione.