Ilfattoquotidiano.it - Meloni: “Delmastro resta al suo posto. Mi chiedo se giudizio basato sul merito”. Schlein: “Commenti eversivi”. Conte: “Poltrone piene di colla”

Andreanon si dimette ed è Giorgiain persona a blindarlo. Il sottosegretario alla Giustizia, condannato a 8 mesi per rivelazione di segreto nell’ambito del caso Cospito, resterà al suo. “Non mi dimetto, spero ci sia un giudice a Berlino”, dice a caldo. Poi, in una nota scritta a mente fredda, affonda il colpo: “Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole. E questa sentenza si commenta da sola – dice chiaro – Vogliono dire che le riforme si devono fermare? Hanno sbagliato indirizzo. Vogliono dire che il Pd non si tocca? Hanno sbagliato indirizzo”. Una visione della decisione del Tribunale di Roma rinforzata dalla stessa presidente del Consiglio che si è detta “sconcertata” e ha messo in dubbio che ilsia sul “” della vicenda.