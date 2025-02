Amica.it - Melinda e Love Therapy, un appuntamento imperdibile durante la Milano Fashion Week

Un incontro inaspettato, un connubio perfetto tra moda e food:debuttano insieme in un’inedita collaborazionela, regalando un’esperienza esclusiva air della capitale italiana della moda.Due realtà apparentemente distanti si incontrano all’insegna della tenerezza e dello stile.Da un lato,è il progetto nato dal genio di Elio Fiorucci nel 2003, ma che affonda le sue radici negli anni ’80, quando il designer iniziò la sua rivoluzione d’amore. Di recente, il brand è tornato alla ribalta grazie alla mostra in Triennale a. Il nanetto, simbolo della collezione e un tempo riprodotto anche in versione sgabello, ornava le vetrine dello storico negozio di Galleria Passerella, dove si potevano trovare magliette, felpe e accessori di, decorati con cuori, angioletti e frasi e racchiusi nelle iconiche scatole di latta.