Milleunadonna.it - Meghan Markle torna con una serie tv e cambia nome al suo brand. Perché ha dovuto farlo

Leggi su Milleunadonna.it

Rieccola.non è mai stata tanto attiva sui social. Nel suo nuovo profilo che si chiama semplicemente, la duchessa di Sussex si mostra addirittura in un video-selfie e appare in jeans e camicia bianca seduta in mezzo al giardino della casa di Montecito, semplice e sorridente: “Questo nuovo capitolo è un'esten.