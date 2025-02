Panorama.it - Meghan Markle accusata di plagio: il rebrand diventa una saga surreale

Il caoticoing del marchio di lusso "As Ever" diha incontrato un nuovo ostacolo, sollevando una controversia in Spagna per presunto.Secondo fonti locali, i dirigenti civici del villaggio di Porreres, a Maiorca, stanno valutando un'azione legale contro la Duchessa del Sussex, accusandola di aver copiato lo stemma tradizionale della cittadina per il logo della sua azienda di lifestyle.Le due immagini presentano una somiglianza evidente: entrambe raffigurano una palma con due uccelli ai lati. Tuttavia, mentre lo stemma di Porreres utilizza colori vivaci – arancione e verde per l'albero e la sabbia, nero per gli uccelli su sfondo bianco – il logo di "As Ever" è in scala di grigi, con tonalità scure su bianco.Intervistata dal quotidiano locale Ara Balears, la sindaca Francisca Mora ha commentato con stupore la questione: "La somiglianza è