Medioriente, esplodono bus vuoti vicino a Tel Aviv

(LaPresse) – Alcune esplosioni sono avvenute su tre autobusa Bat Yam, un sobborgo di Tel, in Israele. Non sono stati segnalati feriti. Trovati altri esplosivi su due bus. Tutti gli ordigni esplosivi che sono esplosi o sono stati disinnescati erano dotati di dispositivi a tempo, e tutte le esplosioni erano destinate a verificarsi simultaneamente, venerdì mattina. Lo riporta Channel 12. Secondo un report della sicurezza, doveva essere un “attacco terroristico strategico” e in uno degli ordigni non esplosi, del peso di cinque chilogrammi, sarebbe stato ritrovato un messaggio che dice: ‘Vendetta da Tulkarem’, riferimento alla città della Cisgiordania dove le Idf hanno recentemente condotto un’operazione antiterrorismo su larga scala.