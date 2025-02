Quotidiano.net - Mediobanca, no del Patto a Mps. La Ue apre a Unicredit-Commerz

Benzina sul fuoco del risiko bancario. Dopo il cda, anche ildi consultazione direspinge l’Ops di Montepaschi, bollandola come "totalmente inadeguata", proprio nel giorno in cui la Ue strizza l’occhio all’operazionebank. Riuniti ieri a Piazzetta Cuccia, i soci hanno accolto al proprio interno due imprenditori storici, Federico Falck e Alberto Aspesi, anche per controbilanciare la riduzione della presenza del Gruppo Gavio. L’effetto finale è un leggero arrotondamento della quota di capitale apportata all’accordo di consultazione, che dall’11,62% sale all’11,87%. Si tratta di un altro piccolo passo sulla strada che ha portato di recente Finprog, della famiglia Doris, ad aumentare il suo peso, sempre al fianco di Mediolanum, partecipata anche da Fininvest, che resta il primo socio delcon il 3,49%.