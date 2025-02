Superguidatv.it - Mediaset lancia la campagna sul Rispetto: un messaggio di sensibilizzazione attraverso il silenzio

Leggi su Superguidatv.it

A partire da venerdì 21 febbraio,dà il via a unadi comunicazione sociale dedicata al tema del. Per un’intera settimana, ilverrà diffuso su tutti i canali TV, in radio e online sulle piattaforme web e social del Gruppo guidato da Pier Silvio Berlusconi, con l’obiettivo di promuovere una cultura delbasata sull’ascolto.: un’iniziativa innovativa per promuovere l’ascolto e la cultura delL’iniziativa nasce da un approccio innovativo: è stata ideata da un team di giovani under 30 provenienti da diverse aree aziendali, che hanno dato vita alchiave “Ilnasce dall’ascolto”. Un claim particolarmente significativo in un contesto culturale in cui Treccani ha scelto “” come parola dell’anno 2024.Per veicolare al meglio questoha adottato una strategia comunicativa originale: uno spot completamente muto.