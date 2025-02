Liberoquotidiano.it - Mediaset, indiscrezioni esplosive: "Ecco cosa ha rifiutato Lorella Cuccarini"

Un gran rifiuto a, piuttosto clamorose, rilanciate su Oggi da Alberto Dandolo, nella sua rubrica. Secondo quanto messo nero su bianco dal rotocalco,avrebbe declinato l'offerta del Biscione per la conduzione di un nuovo format, in prima serata su Canale 5. Insomma, "roba" importante. Eppure avrebbe detto no: secondo quanto si legge sempre su Oggi, lanon sarebbe stata convinta dal programma. La, oggi impegnata come coach ad Amici di Maria De Filippi, avrebbe espresso il desiderio di realizzare un one-woman show che celebri i suoi 40 anni di carriera nel mondo dello spettacolo. Questo importante traguardo rappresenta per lei l'occasione ideale per ripercorrere le tappe più significative della sua vita artistica e condividere con il pubblico le emozioni di quattro decenni di successi.