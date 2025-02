Mbappe Hat Trick Dumps City Of Europe

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-19 23:58:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:Kylianha insaccato una prima tripletta della Champions League come giocatore del Real Madrid mentre Los Blancos ha esaurito i comodi vincitori per 3-0 sul Manchesteral Bernabeu.e Madrid erano in forma scintillante in quanto mettevano una triste città alla spada 6-2 in aggregato e progredendo fino al round di 16 della competizione d’Elite Club in Europa.Erling Haaland è stato lasciato in panchina mentre la squadra di Pep Guardiola ha offerto pochissime minacce in futuro e ha lottato per contenere i talenti attaccanti di Real in una notte miserabile per i campioni della Premier League.Nel frattempo, la squadra di Carlo Ancelotti, che balbettava per tutta la fase del campionato della competizione di questa stagione, ha prodotto una performance che li conserverà come favoriti per conservare la loro coronaa.