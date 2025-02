Calciomercato.it - Mazzarri può ripartire dall’Iran: trattativa avanzata con l’Esteghlal | CM.IT

L’ex tecnico di Napoli e Inter è vicino alla squadra di Teheran, allenata da Stramaccioni nel 2019 e attualmente nona in classifica nella Persian Gulf Pro LeagueWalterpotrebbe. Dopo il no al Persepolis a gennaio, ora il tecnico può dire sì al. Come raccolto da Calciomercato.it, latra il club iraniano e il suo agente è in stato avanzato, ma non può ancora dirsi chiusa a differenza di quanto scritto da alcune fonti locali. Le discussioni, comunque, sono a un punto di svolta.-Esteghlal,(LaPresse) – Calciomercato.itè una delle società iraniane più titolate: in bacheca vanta 10 campionati, 7 Coppe nazionali e 2 AFC Champions League. Attualmente è nona nella Persian Gulf Pro League con 23 punti, diciassette e diciotto lunghezze in meno dei primi due posti.