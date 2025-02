Lapresse.it - Maxi sequestro a Napoli e Caserta: 4 arresti e 750 kg di droga confiscati

Leggi su Lapresse.it

di. I Carabinieri del Nucleo Investigativo di, hanno proceduto all’arresto di tre uomini e una donna, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, aggravata dall’ingente quantitativo e detenzione abusiva di armi in concorso.Gli indagati sono stati trovati in possesso di 745 chili di hashish e di 5 chili di marijuana, che sarebbero valsi circa 3 milioni di euro sul mercato. Nel corso delle operazioni di controllo i militari hanno poi trovato diciannove proiettili ed un caricatore di arma comune da sparo. Gli arrestati sono stati portati nelle Case Circondariali di Santa Maria Capua Vetere e diSecondigliano, in attesa della udienza di convalida.