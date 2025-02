Oasport.it - Matteo Berrettini, sfuma l’occasione per spiccare il volo nel ranking ATP: la nuova classifica e le posizioni guadagnate

aveva incominciato la propria avventura nel torneo ATP 500 di Doha con la splendida vittoria contro Novak Djokovic: per la prima volta in carriera era riuscito a battere il fuoriclasse serbo, contro cui aveva perso i quattro precedenti (tra cui la finale di Wimbledon 2021), e si era così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento della capitale del Qatar.Il tennista romano aveva poi avuto la meglio sull’olandese Tallon Griekspoor e si era qualificato ai quarti di finale con un’interessante prospettiva di tabellone, viste anche le eliminazioni eccellenti dello spagnolo Carlos Alcaraz, del russo Daniil Medvedev e dell’australiano Alex de Minaur. Il 28enne è però stato rimontato dal britannico Jack Draper e non è riuscito a qualificarsi alla semifinale contro il ceco Jiri Lehecka.