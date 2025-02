Internews24.com - Materazzi svela: «Ecco come nacque il triplete, rischiai di dover dire addio all’Inter. Il rapporto con Mourinho, vi dico tutto»

Intervenuto sulle frequenze di Radio TV Serie A, Marco Materazzi ha concesso una lunga intervista ripercorrendo alcune tappe della sua carriera sia con la maglia dell'Inter che con quella della Nazionale. LA PERDITA DELLA MAMMA – «Mamma era sarda al 100%, papà veneto-friulano. Sono un sangue misto. Quando manca una mamma non c'è età. Non sai mai le parole per confortare le persone quali possano essere. Anche a 80 anni. Perderla in adolescenza non è bello, a il pre sono stati quattro anni veramente difficili. Si è ammalata che ne avevo 11 e l'ho persa a 15. Ho visto le sofferenze di mio fratello e mia sorella. Abbiamo dato il nome Anna,mia madre, a mia figlia perché era bello il nome e avevo questo desiderio.