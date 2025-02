Juventusnews24.com - Materazzi: «Il 5 maggio abbiamo sofferto tantissimo, poi il karma ci ha restituito tutto con gli interessi. Quella è stata la ciliegina sulla torta»

di Redazione JuventusNews24è tornato sul 5sua esperienza all'Inter: le dichiarazioni dell'ex difensoreMarcoha parlato a Radio Serie A. Le dichiarazioni dell'ex Inter sul 52002 e la rivalità con la Juve.– «Tutti noi non sapevamo se da quel 5(2002, ndr) avremmo avuto l'opportunità di alzare un trofeo. Dico sempre che la Champions èlaperché in quell'Inter di Madrid c'erano Toldo,, Cordoba, Zanetti, giocatori che in quel 5soffrirono. Poi, alla fine, ilci hacon gli».