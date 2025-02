Inter-news.it - Materazzi: «2002? Il Karma ci ha restituito tutto! Io quasi al Villarreal»

parla di alcuni momenti legati all’Inter, come ile anche il 2010. Matrix si racconta a Radio Lega Serie A. Poi una rivelazione di mercato.– Marcoricorda ile poi ildel 2010: «L’Inter non è stata amore a prima vista, ma. Al primo anno, ci fu una mezza rivoluzione. Feci la visita medica dopo il 6-0 nel derby, ma al giorno della visita c’era Ronaldo, il mio idolo. All’Inter firmai a gennaio e doveva essere una squadra che prima o poi doveva tornare a vincere. Stimolo troppo grande per non poter accettare. Era il mio obiettivo. Sbagliammo l’ultima partita, vidi cosa succedeva nelle trentasette partite precedenti ma non potevamo fare niente. Io lo scudetto dello baratterei con altri due-tre che ho vinto. Era una rosa rivoluzionata, nessuno aveva scommesso su di noi, ma perdemmo all’ultima giornata.