Digital-news.it - MasterChef Italia 2025, chi saranno i finalisti? Sfide Cruciali stasera su Sky e NOW

Leggi su Digital-news.it

In gara asono rimasti cinque cuochi amatoriali: sono Anna, Franco, Jack, Mary e Simone. Il traguardo più agognato è ad un passo, ma ancora “tutto può succedere” per i concorrenti in Masterclass. In particolare, lemesse a punto dai giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli - negli episodi di giovedì 20 febbraio, su Sky e in streaming su NOW e sempre disponibili on demand - sono le più attese e allo stesso tempo tra le più difficili e, a fine serata, porteranno alla formazione deidi questa edizione di.I cinque cuochi che si giocheranno il tutto per tutto nella penultima serata del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy sono:Anna, nata 32 anni fa a Milano e residente a Venezia, ha un background multiculturale: i suoi genitori sono emigrati dalla Cina per avere un altro figlio perché li vigeva la “legge del figlio unico”; sogna di aprire un suo ristorante nel rispetto degli sprechi (magari con una Stella Verde);Franco, 43enne originario di Verona, vive a Milano dove oggi lavora come direttore marketing in una azienda; si è appassionato alla cucina tramite il viaggio, un elemento molto presente nella sua vita grazie al quale ha scoperto ingredienti e tecniche di varie culture;Jack,26 anni, milanese, influencer presentissimo sui social dove raccoglieva – già prima di.