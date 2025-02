Movieplayer.it - Masterchef Italia 14, semifinale tra cucina scandinava e Mistery Box con Eleonora Riso e Niccolò Califano

Gli aspiranti chef di14 sono pronti a giocarsi il tutto per tutto: va in onda questa sera, su Sky Uno il penultimo appuntamento con il cooking show più famoso della tv. A un passo dalla finale, gli aspiranti chef di14 sono pronti a tutto: va in onda questa sera, giovedì 20 febbraio, dalle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, il penultimo appuntamento con il cooking show più famoso della tv. In gara asono rimasti cinque cuochi amatoriali: sono Anna, Franco, Jack, Mary e Simone. Ritroveremoe Nicolòper una masterclas a tema "matrimonio", mentre per l'Invention Test arriverà la chef lappone Amanda Eriksson; per la prova in esterna invece, i cuochi andranno al Quattro Passi della famiglia Mellino, 3 .